Multe, 7 milioni nelle casse del Comune 

Dall’eccesso di velocità alle auto in divieto di sosta, passando per i veicoli non assicurati. In mezzo ci sono tutti i verbali staccati dagli agenti della Polizia locale per quelle violazioni al codice della strada che prevedono sanzioni pecuniarie. Quelle per cui bisogna sborsare dei soldi. A Cagliari nel 2025 gli automobilisti hanno versato nelle casse del Comune oltre sette milioni di euro, per la precisione 7 milioni 12mila 219,61 euro. Di questi, 564mila 971 riguardano il superamento dei limiti di velocità mentre i restanti 6 milioni e 447mila euro rientrano genericamente in tutte le altre violazioni previste dalla legge.

Il codice della strada prevede che i Comuni utilizzino parte delle cifre incassate, in alcuni casi anche il 50%, per finalità specifiche connesse al miglioramento della sicurezza stradale.Tra le principali attività su cui ha deciso di puntare la Giunta ci sono la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi (un milione e 79mila euro), miglioramento della segnaletica nelle strade comunali (un milione e 16mila euro), potenziamento delle attività di controllo delle violazioni anche attraverso l'acquisto di mezzi e attrezzature per i corpi di polizia (1,4 milioni), manutenzione delle strade e attività di educazione stradale, interventi di assistenza agli utenti deboli, mobilità ciclistica (1,6 milioni).

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