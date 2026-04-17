VaiOnline
Presidente
18 aprile 2026 alle 00:51

Moro all’Isre, atteso  il decreto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il decreto di nomina da parte della presidente della Regione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo l’atto adottato dal presidente del Consiglio regionale che designa Leonardo Moro nuovo presidente dell’Isre e Gianfranco Cocco consigliere in rappresentanza dell’opposizione. Alla luce delle recenti modifiche normative, introdotte con il “Milleproroghe” a fine 2025, non c’è inconferibilità tra l’incarico attuale di Moro, consigliere comunale di Nuoro del gruppo “Pd-Riformisti”, e quello di vertice dell’Istituto superiore regionale etnografico. C’è, invece, l’incompatibilità del doppio incarico. Moro, già vicesindaco dal 2010 al 2015, entro 15 giorni dalla firma del decreto, dovrà scegliere tra il posto in Consiglio e la presidenza dell’Isre. Lecito prevedere che prevarrà senz’altro la seconda opzione.

Durante l’incarico come assessore Moro, dipendente di Area, è riuscito a combinare l’impegno in Giunta con il lavoro nell’ente regionale. Ed è possibile che la situazione si ripeta. In questi giorni sono in corso le ultime verifiche amministrative in vista del decreto. Il nome di Moro come presidente è accompagnata da quella di Cocco, dirigente regionale in pensione, con un incarico temporaneo in attesa che l’opposizione indichi il suo rappresentante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari regge solo un tempo

l nello sport
Il conflitto

I Volenterosi in campo per lo Stretto  Meloni: «L’Italia farà la sua parte»

Disponibili due navi cacciamine. Ma Trump attacca: la Nato stia fuori 
Il conflitto

Libano, ok alla tregua E l’Iran riapre Hormuz

L’America ferma Israele e annuncia: accordo in due giorni 
Intervista

«Per i voli sardi emergenza gestibile: l’estate è al sicuro»

Intrieri: «Continuità garantita, pronti ad aggiungere collegamenti»  
Massimiliano Rais
Energia

«Eolico off shore, un ricorso al Tar contro il progetto»

Il no di Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Portoscuso e Buggerru 
Antonella Pani
Il caso

Intasca la pensione della madre morta da 13 anni

Nuoro, truffa da 300mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza 
Fabio Ledda
L’incontro

Genitori e figli nel nome dell’impresa

Salvato, prorettore dell’Università Bocconi: «Le aziende di famiglia più solide sul mercato» 
Luca Neri
Anniversario

I 105 anni del Psd’Az, nel futuro la scelta tra destra e sinistra

Festa per la ricorrenza a Oristano Solinas: «Deciderà il congresso» 
Antonio Masala
Il caso

La Lega torna in piazza contro l’Ue

Patrioti europei a Milano, tre cortei e una manifestazione di Forza Italia 