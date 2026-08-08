Mondiali Under 20 a due facce 

La mattinata di Eugene, con la quarta giornata dei campionati Mondiali Under 20, si apre con le medaglie italiane nella marcia, grazie a Serena di Fabio e Nicolò Vidal, prosegue con la qualifica della 4x400 donne, con Laura Frattaroli ancora in splendida forma, e si chiude con il serio infortunio muscolare di Diego Nappi mentre correva la terza frazione della 4x100.

In chiave isolana, bellissima frazione della 4x400 corsa da Laura Frattaroli (la seconda, in teoria la più lunga) in 52”93 dopo il 53”86 di Matilde Abelli e prima del 54”60 di Alicya Maria Trotta e del 52"24 di Giulia Macchi che, ricevuto il testimone tra le prime è passata in testa mantenendo la posizione fino al termine. In tutto fa 3'33”63 del record italiano Under 20, secondo tempo di qualificazione dopo gli Stati Uniti, 3'32”66, che vale la finale diretta in programma stanotte alle 23.42. Per la velocista cagliaritana sarà la quinta apparizione nel giro di pista. Una dimostrazione di resistenza oltreché di forza.

Problema muscolare

Guai grossi invece per la staffetta 4x100 maschile con Diego Nappi che non riesce ad arrivare al terzo cambio per un infortunio muscolare a fine curva, poco prima di consegnare il testimone a Leo Oumar Domenis. Già il primo cambio, tra Daniele Orlando e Luca Castellazzi era stato piuttosto lungo, forse a rischio squalifica, ma le cose sono poi andate di male in peggio con lo stop di Nappi mentre gli azzurri, sebbene attardati, erano ancora in corsa per la qualifica alla finale di stanotte. Oggi gli accertamenti, sperando che non sia nulla di grave.

Italia sul podio

Dopo il bronzo di Kelly Doualla nei 100 metri arrivano dalla marcia le altre medaglie per l'Italia. Nei 5000 metri femminili Serena di Fabio ha conquistato un oro storico (il primo in 21 edizioni dei campionati) in 20'57"57, record dei campionati (il personale della Di Fabio è comunque 20'42"74, di poco più di un mese fa a Caorle, record italiano ed europeo) precedendo la francese Chloe Le Roch, 21'17"92, e la cinese Yutong Yang, 21'31"99. Nella prova maschile terzo posto per Nicolò Vidal, già oro agli Eyof l'anno scorso, al personale di 18'56"19.

Le gare notturne

Nella notte e alba italiane tre azzurri di punta erano attesi alle proprie finali: la 4x100 mista, per la quale sono stati scelti Galvan, Valensin, Pagliari e Doualla, per un quartetto con ambizioni di podio, Daniele Inzoli, migliore misura di qualificazione con 8,15, nel lungo, Alessia Succo nei 100 ostacoli e Margherita Castellani, al primato italiano Under 20 con 22”99 in batteria, nei 200 metri.



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