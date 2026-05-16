Monastir da non crederCi  

Trastevere 0

Monastir 1

Trastevere (3-4-2-1) : Della Rocca; Petrucci, Mattia, Ciucci (20’ st Morano), Zitelli (36’ st Rasicci); Crescenzo, Compagnone (7’ st Baldari), Ferrante; Lorusso, Icardi (9’ st Scaffidi); Angelilli. In panchina Avenia, Giordani, Lupi, Ferraro, Drisaldi. Allenatore Bernardini.

Monastir (4-2-3-1) : Mereu; Pinna, Corcione, Collu, Porru; Conti, Naguël (36’ st Tuveri); Gibilterra (48’ st Cortinovis), Piro, Leone (21’ st Pisano); Aloia (41’ st Solmonte). In panchina Fusco, Piseddu, Jah, Piras, Masia. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Gambirasio di Bergamo.

Rete : pt 15’ Aloia.

Note : ammoniti Mattia, Piro, Ferrante.

ROMA. Il sogno si trasforma in realtà. A Roma il Monastir batte di misura il Trastevere e si aggiudica la finale playoff del girone G di Serie D, entrando nella lista di squadre papabili per un eventuale ripescaggio in C. Decide la sfida il gol di Aloia al 15’ del primo tempo.

La partita

La squadra di Angheleddu si impone con una prova solida e di carattere contro un avversario arrivato secondo in campionato. Il primo tentativo del match è dei padroni di casa: al 2’ girata di Icardi, Mereu blocca. Al 3’ conclusione di Corcione deviata sopra la traversa. Al 10’ grande occasione con Aloia che calcia in rovesciata colpendo il palo.

Al 13’ i biancoblù passano in vantaggio proprio grazie al numero undici, che beffa il portiere con una conclusione dai 35 metri: per l’attaccante dei campidanesi è il ventesimo gol stagionale. Al 19’ i laziali ci provano con Ferrante, che sfiora il palo dalla distanza. Al 21’ conclusione dal limite di Lorusso, Mereu respinge. Al 23’ il portiere biancoblù sventa ancora un tiro angolato del numero undici. Al 33’ il Monastir sfiora il raddoppio: Naguël su sponda di Aloia fa partire un destro che sbatte sul palo. Al 41’ colpo di testa di Porru fuori di poco su angolo dalla destra.

Secondo tempo

Nella ripresa al 2’ Petrucci sfiora il pareggio con un colpo di testa a lato. Al 6’ tentativo di Lorusso, palla deviata in angolo. Al 14’ miracolo di Mereu su tiro angolato di Crescenzo. Al 19’ Gibilterra calcia dal limite e trova la parata di Della Rocca. Il Trastevere prova a rendersi pericoloso in particolare con le incursioni del neoentrato Morano. Al 44’ Monastir vicinissimo al raddoppio: Gibilterra calcia da posizione defilata, respinge Della Rocca e Conti di testa centra la parte alta della traversa. Finale di sofferenza: al 4’ di recupero Pisano respinge un tiro di Ferrante. Al triplice fischio esplode la festa biancoblù in campo e nel settore ospiti.

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