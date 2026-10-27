Molto spesso si tratta della punta dell’iceberg 

L’alluce valgo è solo un inestetismo?
È una deformità progressiva che va ben oltre il “dito storto”. Spesso la causa non risiede nell’alluce ma nei difetti angolari e/o torsionali di altri distretti, incluse le anche. L’indicazione chirurgica verte quindi su requisiti clinici ed anatomici, non estetici. La correzione della deformità punta a generare una risultante di forze più “fisiologiche“ sull’articolazione metatarso-falangea. Il paziente deve essere consapevole che correggendo l’alluce, spesso stiamo trattando la “punta dell’iceberg” di una patologia complessa, con una residua predisposizione alla recidiva a distanza ed esigenze di adeguato stile di vita nel post-correzione, compreso sull’utilizzo delle calzature