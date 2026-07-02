Migliaia di cittadini senza medico di base 

Pazienti, soprattutto anziani, in difficoltà dopo la chiusura dell’ambulatorio della dottoressa Matilde Atzei. Lunghe attese all’Asap di via Montale per ricette e visite. Undicimila residenti e solo tre medici di famiglia: la situazione sta rendendo difficoltosa l’assistenza sanitaria a Guspini. Migliaia di persone sono senza medico di base e devono recarsi negli ambulatori Asap anche solo per le ricette di farmaci per patologie croniche. Dopo la chiusura dell’ambulatorio della dottoressa Atzei il quadro si è fatto ancora più critico, in particolare per gli oltre ottomila residenti con più di 65 anni.

Giovedì la notizia di un incidente stradale che aveva coinvolto un altro medico di base ha gettato nel panico i suoi 1.800 pazienti. Fortunatamente poi si è chiarito: la dottoressa è stata coinvolta in un semplice tamponamento senza conseguenze per le persone e continuerà a garantire il servizio.Anche la distribuzione dei farmaci è problematica. Un paziente, Bruno Frau, commenta: «Sempre più spesso dobbiamo aspettare la sera o la mattina successiva per i medicinali prescritti, perché le farmacie devono fare approvvigionamento su richiesta». Lidia Urru e Giovanni Floris fanno notare: «Il servizio Asap svolto nei locali del poliambulatorio di via Montale è insufficiente. Bisogna arrivare anche tre ore prima per prendere il biglietto eliminacode. Ultimamente è capitato che i numeri utili fossero solo una ventina, perché le chiamate per emergenze domiciliari hanno ridotto le disponibilità per visite e richieste di farmaci». Una situazione che pesa soprattutto sugli anziani, costretti a file e attese per prestazioni basilari.

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