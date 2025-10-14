«Merito e competenza» Giani prepara la Giunta 

«Sono soddisfatto per una composizione del Consiglio regionale con un equilibrio delle forze di maggioranza che indubbiamente ci farà lavorare nel migliore dei modi». Lo ha detto Eugenio Giani, confermato alla presidenza della Toscana, incontrando ieri mattina i giornalisti a Firenze e commentando i voti delle liste che lo sostengono. In particolare il governatore ha sottolineato «questa presenza della lista Eugenio Giani presidente-Casa riformista probabilmente inaspettata, ma molto caratterizzata e molto positiva. È una lista che abbiamo composto sostanzialmente nell'arco di poco più di un mese, ma che ha ottenuto un brillante risultato, l’8,86% con quattro consiglieri».

Per quanto riguarda invece la futura giunta, Giani ha sottolineato che le preferenze dei singoli candidati non saranno l’unico criterio che seguirà per la composizione. «È evidente che il livello di gradimento personale ottenuto nel risultato peserà. Però è altrettanto evidente che peseranno anche tanti altri fattori: il merito, la competenza. L’obiettivo è fare una squadra che lavori con le persone giuste al punto giusto, e quindi non necessariamente della giunta faranno parte solo eletti».

RIPRODUZIONE RISERVATA