VaiOnline
L’attesa.
15 ottobre 2025 alle 00:23

Decadenza, la decisione della Consulta è imminente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La decisione sui due conflitti di attribuzione è attesa a ore. Potrebbe arrivare anche oggi, secondo le voci che rimbalzano da Roma a Cagliari. L’udienza sui ricorsi della Regione contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia e contro la sentenza del tribunale di primo grado che ne confermava il dispositivo, risalgono a settembre. In questi giorni la Corte Costituzionale ha lavorato sulle udienze di luglio, ecco perché il pronunciamento sul caso della decadenza della governatrice Alessandra Todde non è ancora arrivato.

«Riponiamo la massima fiducia nelle istituzioni dello Stato, a partire dalla Corte Costituzionale», ha dichiarato ieri il presidente della Giunta per le elezioni del Consiglio regionale, Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde), «attendiamo l’esito della decisione che arriverà nelle prossime ore e nel frattempo con la piena operatività dell’Assemblea sarda. Abbiamo sollevato il conflitto di attribuzione perché riteniamo che il Consiglio sia un organo legittimamente e democraticamente eletto dai cittadini». Secondo Fausto Piga (FdI) «la Corte confermerà il pasticcio della decadenza, anche la presidente Todde avrà capito che non serve allungare il brodo con furbizie giudiziare per restare attaccati alla poltrona. L’ultimo colpo di teatro per salvare la faccia potrebbe essere quello delle dimissioni».

Le ipotesi

L’attesa cresce tra i corridoi del palazzo di via Roma perché in gioco c’è proprio la sopravvivenza di questa legislatura. La decadenza di Alessandra Todde determinerebbe a cascata lo scioglimento del Consiglio regionale. La partita si gioca tutta sull’ammissibilità o meno dei ricorsi. Nel primo caso, ne uscirebbe fuori bene la maggioranza che guida la Regione e che ha sempre pensato che il Collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari non avesse la competenza per chiedere al Consiglio regionale di dichiarare la decadenza di Todde. Non è neanche da escludere che i giudici si pronuncino per l’ammissibilità di un ricorso e per l’inammissibilità dell’altro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Putifigari difende l’area archeologica: «Daremo battaglia in Conferenza dei servizi»

Fotovoltaico sulla Domus, la rivolta dei sindaci

La Giunta: «Calpestati i valori identitari e la nostra storia» 
Caterina Fiori
Regione

Fasi, marcia indietro dopo le polemiche

Emigrati, al congresso voteranno tutti i delegati: stop al piano per escludere donne e giovani 
L’operazione

Serre di cannabis, nove arresti

Terralba, sequestrate 7mila piante di canapa. Nei guai anche un minorenne 
Valeria Pinna
Il caso

Assolti dopo il carcere, l’inchiesta flop di Venditti a Olbia

Ora le richieste di risarcimento per ingiusta detenzione 
Andrea Busia
L’intervista

«Intelligenza artificiale, l’Italia è molto indietro rispetto a Corea e India»

Per il docente italo-americano «i giovani sardi non vengono valorizzati» 
Giuseppe Deiana
L’incontro

«Famiglie, migranti e tutela della vita»

I valori della Chiesa nella visita di Stato di Papa Leone XIV al Quirinale 