Decadenza, la decisione della Consulta è imminente 

La decisione sui due conflitti di attribuzione è attesa a ore. Potrebbe arrivare anche oggi, secondo le voci che rimbalzano da Roma a Cagliari. L’udienza sui ricorsi della Regione contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia e contro la sentenza del tribunale di primo grado che ne confermava il dispositivo, risalgono a settembre. In questi giorni la Corte Costituzionale ha lavorato sulle udienze di luglio, ecco perché il pronunciamento sul caso della decadenza della governatrice Alessandra Todde non è ancora arrivato.

«Riponiamo la massima fiducia nelle istituzioni dello Stato, a partire dalla Corte Costituzionale», ha dichiarato ieri il presidente della Giunta per le elezioni del Consiglio regionale, Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde), «attendiamo l’esito della decisione che arriverà nelle prossime ore e nel frattempo con la piena operatività dell’Assemblea sarda. Abbiamo sollevato il conflitto di attribuzione perché riteniamo che il Consiglio sia un organo legittimamente e democraticamente eletto dai cittadini». Secondo Fausto Piga (FdI) «la Corte confermerà il pasticcio della decadenza, anche la presidente Todde avrà capito che non serve allungare il brodo con furbizie giudiziare per restare attaccati alla poltrona. L’ultimo colpo di teatro per salvare la faccia potrebbe essere quello delle dimissioni».

Le ipotesi

L’attesa cresce tra i corridoi del palazzo di via Roma perché in gioco c’è proprio la sopravvivenza di questa legislatura. La decadenza di Alessandra Todde determinerebbe a cascata lo scioglimento del Consiglio regionale. La partita si gioca tutta sull’ammissibilità o meno dei ricorsi. Nel primo caso, ne uscirebbe fuori bene la maggioranza che guida la Regione e che ha sempre pensato che il Collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari non avesse la competenza per chiedere al Consiglio regionale di dichiarare la decadenza di Todde. Non è neanche da escludere che i giudici si pronuncino per l’ammissibilità di un ricorso e per l’inammissibilità dell’altro.

