Benzina e diesel volano, il rebus dei nuovi sostegni per gli italiani 

Mentre il governo cerca la quadra su come intervenire contro il caro carburanti da venerdì, quando scadrà l’ultima proroga del taglio delle accise, l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio non accenna a fermarsi.

Secondo l’Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, ieri al self service sulla rete stradale ordinaria la benzina costava 2,100 euro al litro e il gasolio 2,208 euro, cifre che in autostrada salivano a 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro per il gasolio.

Per rendere l’idea il 27 febbraio, prima dell’attacco di Usa e Israele all’Iran, la benzina self service sulle strade ordinarie costava 1,67 euro al litro, e il gasolio 1,72 euro. Secondo l’associazione di consumatori Adusbef, in Italia col taglio delle accise da 17 centesimi il prezzo del diesel rispetto al periodo pre-guerra è cresciuto meno che nel resto d’Europa: +26%, pari a 44 centesimi di euro in più al litro, rispetto alla media del Vecchio Continente del +30% (+55 centesimi).

Da marzo a settembre il governo è intervenuto con 8 decreti legge e 7 decreti ministeriali che hanno tagliato le accise su benzina e gasolio, con una spesa complessiva al 17 settembre di 2,16 miliardi di euro.

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