SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Caro carburanti
13 settembre 2026 alle 01:31

Benzina e diesel volano, il rebus dei nuovi sostegni per gli italiani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mentre il governo cerca la quadra su come intervenire contro il caro carburanti da venerdì, quando scadrà l’ultima proroga del taglio delle accise, l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio non accenna a fermarsi.

Secondo l’Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, ieri al self service sulla rete stradale ordinaria la benzina costava 2,100 euro al litro e il gasolio 2,208 euro, cifre che in autostrada salivano a 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro per il gasolio.

Per rendere l’idea il 27 febbraio, prima dell’attacco di Usa e Israele all’Iran, la benzina self service sulle strade ordinarie costava 1,67 euro al litro, e il gasolio 1,72 euro. Secondo l’associazione di consumatori Adusbef, in Italia col taglio delle accise da 17 centesimi il prezzo del diesel rispetto al periodo pre-guerra è cresciuto meno che nel resto d’Europa: +26%, pari a 44 centesimi di euro in più al litro, rispetto alla media del Vecchio Continente del +30% (+55 centesimi).

Da marzo a settembre il governo è intervenuto con 8 decreti legge e 7 decreti ministeriali che hanno tagliato le accise su benzina e gasolio, con una spesa complessiva al 17 settembre di 2,16 miliardi di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Un Cagliari stellare trionfa a Bergamo

I rossoblù si rimangiano l’Atalanta: finisce 1-2 e, per una notte, sono secondi 
l Nello Sport
Il focus

Turismo, ottima stagione «Ma l’Isola è al limite»

Black out e reti in sofferenza, incassi in crescita: la doppia faccia di un’annata che sarà un successo 
Marco Noce
L’ultima odissea nei racconti dei protagonisti: una volta a terra bisogna fare la denuncia al servizio “Lost and found”

I passeggeri su un volo, i bagagli in quello dopo: «Questa è la Continuità»

Caos valigie sulle tratte tra Cagliari e Milano Monta la protesta: «Non ne possiamo più»  
Alessandra Carta
Il dramma

Soffocata dal marito, nessun segno di difesa sul corpo dell’81enne

Domani l’interrogatorio di Giovanni Secci, Mariolina Seguri soffriva di gravi patologie 
Raffaele Serreli Francesco Pinna
La storia

L’amore e il mare oltre il buio

Giancarlo è cieco, Riccardo è un bagnino: assieme hanno nuotato al Poetto 
Angela Caddeo
L’intervista

Peppino Loddo: «La mia scuola è una risorsa»

Dopo anni di manifestazioni e vertenze va in pensione: «Amo il Diritto, farò l’avvocato degli ultimi» 
Lorenzo Piras
Il ritorno

Di Battista in Italia, ricoverato al Gemelli

L’aeroambulanza dell’ex esponente M5S è atterrata a Ciampino ieri all’alba 
festa dell’unità

La presidente e il Pd, le rose e le spine

Todde e Lai rinsaldano l’alleanza ma resta il punto dolente della sanità 
Caterina Fiori