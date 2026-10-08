Maxi piano per la manutenzione delle strade 

Buche da riparare, strade sterrate da sistemare, marciapiedi e banchine da riqualificare, ma anche segnaletica, cunette, parcheggi e piste ciclabili. Sono diversi gli interventi previsti dal Comune di Sestu per la manutenzione delle strade urbane ed extraurbane, che potranno essere realizzati nei prossimi quattro anni attraverso un unico accordo. La Giunta ha approvato il progetto alla base dell’intervento, ultimo passaggio prima di procedere con l’affidamento dei lavori. L’accordo avrà una durata di 48 mesi e un valore massimo stimato di poco meno di un milione e 450mila euro, con una previsione di spesa di circa 357mila euro all’anno. La scelta di affidarsi a un unico operatore nasce dalla necessità di poter intervenire più rapidamente. In questo modo il Comune potrà richiedere i lavori quando necessario, senza ogni volta avviare un nuovo iter per individuare l’impresa. L’obiettivo è, come si legge nel progetto, ridurre i tempi di intervento e limitare le situazioni di disagio o di pericolo per pedoni e automobilisti. Il piano riguarda tutte le strade di proprietà comunale, sia asfaltate che sterrate, comprese quelle di campagne e le aree artigianali, commerciali e industriali. Sono previsti anche lavori sui sottoservizi, come pozzetti e reti fognarie. Per quelle sterrate sono in programma interventi di sistemazione del terreno e riempimento delle buche e dei solchi con nuovo materiale. Su quelle asfaltate invece potranno essere eseguiti lavori di ripristino del manto stradale con fresature e posa di nuovi strati di asfalto.