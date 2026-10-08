SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
09 ottobre 2026 alle 00:52

Maxi piano per la manutenzione delle strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buche da riparare, strade sterrate da sistemare, marciapiedi e banchine da riqualificare, ma anche segnaletica, cunette, parcheggi e piste ciclabili. Sono diversi gli interventi previsti dal Comune di Sestu per la manutenzione delle strade urbane ed extraurbane, che potranno essere realizzati nei prossimi quattro anni attraverso un unico accordo. La Giunta ha approvato il progetto alla base dell’intervento, ultimo passaggio prima di procedere con l’affidamento dei lavori. L’accordo avrà una durata di 48 mesi e un valore massimo stimato di poco meno di un milione e 450mila euro, con una previsione di spesa di circa 357mila euro all’anno. La scelta di affidarsi a un unico operatore nasce dalla necessità di poter intervenire più rapidamente. In questo modo il Comune potrà richiedere i lavori quando necessario, senza ogni volta avviare un nuovo iter per individuare l’impresa. L’obiettivo è, come si legge nel progetto, ridurre i tempi di intervento e limitare le situazioni di disagio o di pericolo per pedoni e automobilisti. Il piano riguarda tutte le strade di proprietà comunale, sia asfaltate che sterrate, comprese quelle di campagne e le aree artigianali, commerciali e industriali. Sono previsti anche lavori sui sottoservizi, come pozzetti e reti fognarie. Per quelle sterrate sono in programma interventi di sistemazione del terreno e riempimento delle buche e dei solchi con nuovo materiale. Su quelle asfaltate invece potranno essere eseguiti lavori di ripristino del manto stradale con fresature e posa di nuovi strati di asfalto.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

politica

Ritornano le preferenze, si indicherà il premier

Tra le novità anche il premio di maggioranza “fisso” 
Campo largo.

«Questo sistema è un inganno»

Roberto Murgia
L’emergenza

«Contro topi e blatte più igiene nelle aule»

L’esperto: rappresentano un problema radicato, bisogna chiudere i varchi di accesso dei roditori 
Andrea Artizzu
Meloni (FdI): senza un assessore non si può andare avanti. Gli Oss idonei del concorso Ares: rispettare la graduatoria

Sanità, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»

Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto 
Il sit-in

«Il caro carburante divora lo stipendio»: protesta a Cagliari

I sindacati di base scendono in piazza contro gli aumenti di benzina e diesel 
Umberto Zedda
Steadfast Noon

Guerra nucleare (simulata) della Nato

Bonelli (Avs): l’esercitazione prevede un ampio coinvolgimento della Sardegna 
Enrico Fresu
Campobasso

Ricina, la verità si cerca in una scuola

Sotto esame i pc utilizzati da persone che hanno avuto rapporti con le due vittime 