Masterchef, la sfida tra genitori e figli finisce in parità 

Grandi e piccoli, tutti con le mani in pasta, al Centro Giovani in vico Pacinotti di Sestu, per “Masterchef Sestu”, come nell’omonimo programma televisivo. La serata faceva parte del Festival dei Giovani. La brigata dei ragazzi e quella dei genitori si sono sfidate, guidati dal concorrente dell’ottava edizione, il selargino Daniele Cui. I concorrenti hanno preparato ravioli e culurgiones, e soprattutto hanno imparato tutti quanto possa essere divertente cucinare.

«La parte più bella? Quando abbiamo mangiato», dice entusiasta Antonio, 11 anni, ma Lorenzo, 13 ribatte: «Abbiamo lavorato in squadra, e ci siamo divertiti». Felici i genitori: «Ho due figli e queste iniziative sono importanti perché si divertono, e fanno amicizie», afferma Danilo Zuppardi. «Questi percorsi servono ad imparare la bellezza di mangiare sano, la calma di preparare qualcosa di buono», sintetizza Cui. Alla fine i giudici, cioè l’assessore a Sport e Servizi Sociali Mario Alberto Serrau, il sindaco Michele Cossa e la responsabile dei Servizi Sociali Ilaria Concu hanno decretato la parità tra le squadre. «Un’esperienza che rimarrà nei cuori di tutti, ci impegneremo per far crescere ancora questa realtà», commenta l’assessore Serrau. E nei prossimi giorni gli appuntamenti continueranno, tra cinema e giochi.

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