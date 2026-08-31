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Serie D.
01 settembre 2026 alle 00:59

Martins si presenta al meglio alla Cos: la stagione comincia con una doppietta 

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Si parla ancora di Alfredo Martins dalle parti del “Mario Todde”. All’attaccante gialloblù sono bastati 45 minuti per decidere il derby con il Monastir: entrato all’intervallo con De Luca, ha sbloccato il risultato dopo 5’ e poi ha chiuso i conti dal dischetto. Il 2-1 di domenica vale alla Costa Orientale Sarda i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D, in programma il 7 ottobre.

In panchina, al posto dello squalificato Francesco Loi, c’era il vice Nicola Ruggeri, che ha promosso la prova dei suoi: una bella gara, interpretata bene e con la voglia di portare a casa il risultato, anche se «non era facile giocare con questo caldo». Il pensiero è corso subito al campionato, dove serve partire con i tre punti.

Sorride anche il protagonista, al debutto ufficiale con la nuova maglia: Martins si è detto contento del successo e felice di aver aiutato i compagni in una partita complicata. Il bello deve ancora arrivare: domenica le due squadre, Cos e Monastir, si ritrovano sempre a Bari Sardo per la prima giornata del Girone G.

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