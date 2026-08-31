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Ginevra.
01 settembre 2026 alle 01:03

Maria uccisa al rave, un arresto 

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Ginevra. Sembra essersi conclusa la caccia all’uomo in Svizzera dopo la sparatoria di domenica notte al termine di un rave party ad Aarau. La polizia cantonale, infatti, ha annunciato l’arresto di un uomo svizzero di 43 anni. È accusato di aver aperto il fuoco uccidendo la 22enne italiana Maria Spinelli, residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e ferendo altre cinque persone. Tra loro anche due italiani, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo. Entrambi sono già tornati a casa.

Ha agito da solo

La polizia ritiene al momento che l’uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente e l’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Gli investigatori però non forniranno ulteriori dettagli prima di domani. La sparatoria si è verificata nella notte tra sabato e domenica poco dopo le 2.30, nell’area dell’ippodromo di Schachen, sulle rive dell’Aare, ad Aarau, circa 21mila abitanti, nel cantone di Argovia.

A fine serata

L’evento, che aveva attirato circa 3mila persone, si era appena concluso. Secondo le ricostruzioni, la maggior parte dei partecipanti si stava dirigendo verso l’uscita quando sono stati uditi numerosi colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, durante la sparatoria sarebbero state utilizzate una pistola e un fucile d’assalto. E Maria Spinelli, la 22enne di origini abruzzesi, sarebbe morta sul posto.

«Vado al rave»

«Sto andando ad un rave con gli amici», aveva scritto nel suo ultimo messaggio su WhatsApp. Lo aveva inviato alla mamma poche ore prima della festa. Era andata in Svizzera alcuni mesi fa perché voleva lavorare nel mondo della ristorazione. «Al momento le autorità elvetiche non autorizzano ancora l’esame autoptico e le indagini sono secretate. Non appena verrà eseguita l’autopsia, sarà possibile il riconoscimento e i genitori andranno in Svizzera», ha detto all’Ansa Bruno Gallo, avvocato della famiglia.

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