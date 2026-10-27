Manovre elettorali, Melis e Lisci: «Stiamo con Pisu» 

Resta ancora incertezza sulla data di arrivo del nuovo Commissario straordinario che traghetterà il Comune di Quartucciu sino alle prossime elezioni della primavera 2027. Nessuna comunicazione ufficiale per il momento ma, secondo indiscrezioni, la nomina potrebbe arrivare già in questi giorni, prima della fine della settimana.

Intanto continuano a delinearsi gli schieramenti politici in seguito al terremoto dovuto alle dimissioni di 9 consiglieri, di cui 4 di maggioranza. A prendere posizione l’ex presidente del Consiglio comunale Gino Emanuele Melis e l’ex capogruppo di maggioranza Roberta Lisci, che confermano il sostegno a Pietro Pisu: «Siamo amareggiati e delusi dalla presa di posizione dei quattro della maggioranza, la cui decisione, certamente dannosa per la comunità, non è stata preceduta da alcuna forma di confronto. Sicuramente appoggeremo Pietro Pisu per la serietà, l’onestà e l’impegno con i quali ha amministrato il paese». Tra i dimissionari mancano ancora le parole di Simone Santabarbara, che per il momento ha scelto di non intervenire.

Sul fronte della minoranza, dal gruppo misto l’ex consigliera Paola Cocco si dice pronta a supportare il prossimo candidato che emergerà tra i nomi circolati come sfidante di Pisu, togliendo automaticamente il suo nome dalla lista dei possibili candidati: «Mi sento pronta ad appoggiare chiunque dei ragazzi si candiderà con cui ho condiviso il gruppo di minoranza – dice –. Penso che ci siano persone valide per guidare Quartucciu. Io ho cercato di dare il mio apporto a questi 4 anni riscontrando le difficoltà degli altri consiglieri: ovvero un muro da parte della maggioranza». Franco Paderi, che era nel gruppo Misto, non farà sicuramente parte della lista di Pietro Pisu alle prossime elezioni, mentre rimane ancora un grande punto interrogativo sulle sue scelte in vista della primavera.



RIPRODUZIONE RISERVATA