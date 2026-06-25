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Selargius.
26 giugno 2026 alle 01:24

Mancano gli operatori, i rifiuti restano per strada 

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Rifiuti ritirati dopo ore, in alcune strade addirittura i mastelli lasciati fuori dalle case non sono stati svuotati in tutto il giorno. Un mercoledì di disagi in tutta Selargius sul fronte dell’igiene urbana, causati dall’assenza di sette operatori ecologici che non si sono presentati al lavoro. «In via Governolo l’umido è stato ritirato alle 15, con questo caldo lascio immaginare la puzza», racconta Lucia Siddi, «il vetro invece è rimasto dove l’avevo messo la mattina». Stesso problema in altre zone: «In via San Marco non sono proprio passati per l’umido», dice una residente. E disagi simili sono statiu registrati anche da chi abita in via Laconi e in via delle Ferule. Tutte zone dove ieri la stessa ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana, la San Germano, ha programmato il ritiro extra dei rifiuti lasciati per strada il giorno prima.

Disservizi confermati dal Comune: «Si stanno facendo le dovute verifiche per capire i motivi di questa improvvisa assenza di alcuni operatori», spiega l’assessore all’Ambiente Giuliano Palmieri. Un’indagine interna di cui si sta occupando il direttore di esecuzione del contratto: «Chiaramente, visto il disservizio arrecato a diversi cittadini, si procederà con l’applicazione delle penali».

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