Macomer, il ritorno di Patta 

C'è Lorenzo Patta (Fiamme Oro) oggi tra gli iscritti ai 100 metri allo “Scalarba” di Macomer nella manifestazione provinciale, organizzata da Fiamma Macomer, Olimpia Bolotana e Atletica Sport è vita, che avrà inizio alle 19. L'esordio stagionale del campione olimpico sarebbe il “treno” sul quale dovrebbero salire Daniele Deiana, leader stagionale isolano della specialità, Filippo Zoccheddu e Nicolò Fenuccio. Tra le donne spiccano la campionessa sarda dei 100 Emma Manconi e, nei 200, Elisa Marcello. Assente giustificato, invece, Diego Nappi che ha ripreso ad allenarsi da sole due settimane dopo un lungo stop.

Nei 1500 sarà invece in gara Mattia Careddu che mercoledì a Zogno, in provincia di Bergamo, col secondo posto nella sua serie in 3’53”47 ha conquistato il pass per i tricolori Promesse e migliorato il personale di 3’55”78. Nella stessa manifestazione Riccardo Spanu (Isolarun) ha chiuso i 5000 in 15’07”01.

A Serramanna

Mezzofondo pimpante, sempre mercoledì, anche a Serramanna. Leonardo Taris (Nuova Atl. Sestu) è andato forte nei 2000 metri Cadetti imponendosi in 5’54”99 - personale migliorato di ben 7” - su Matteo Medda (Atl. Edoardo Sanna Elmas, 6’14”71), e Niccolò Folino (Academy Olbia, 6’15”62). Nei 2000 Cadette stesso miglioramento anche per Letizia Medda (Cagliari Marathon Club), 7’00”80.

Nei 1200 siepi 3’49”24 per Lorenzo Pitzalis (Ampa Training Guasila), davanti a Federico Pionca (Nuova Atl. Sestu), 3’53”03 (entrambi all'esordio nella prova), e 4’16”54 per Ludovica Moro (Atl. Valeria).

Nel salto con l'asta Under 16 personale a 3,60 per Thiago Angius (Cus Cagliari).



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