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Ciclismo.
13 settembre 2026 alle 01:26

Lunigiana, per Balliana buon 10° posto finale 

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Enrico Balliana ha fatto il proprio dovere al Giro della Lunigiana che si è concluso ieri a Casano di Luni. Nell’ultima tappa, il corridore di Arborea, campione italiano Juniores e capitano (nonché unico al traguardo) della rappresentativa Sardegna, ha sprintato per la vittoria chiudendo quinto dopo 108,1 km ricchi di salite sulle quali si è ben difeso. Dominio belga con Vic De Smet primo in volata sull’azzurro Ivan Fedrizzi e Seff Van Kerckhove per il secondo anno di fila vincitore della prestigiosa corsa tappe internazionale per la Decathlon U19, al quarto successo consecutivo. Balliana, decimo in classifica generale a 1’05”, correrà oggi il 55° Trofeo Buffoni, in Versilia, cercando di convincere il ct Dino Salvoldi a dargli una (meritatissima) maglia da titolare ai Mondiali di Montreal.

Vuelta a Mas

Mikel Landa ha vinto in solitaria al Collado del Alguacil la tappa regina della Vuelta a España che si chiude oggi e che Enric Mas, salvo imprevisti, dovrebbe agevolmente far sua. Per il 36enne scalatore basco della Soudal-Quick-Step è la prima vittoria in 5 anni, la seconda di tappa alla Vuelta, 11 anni dopo la prima. In c lassifica Mas (Movistar) ha un vantaggio di 2'15” su Primoz Roglic e 2'44” su Felix Gall. Oggi si chiude a Granada con 112 km e un circuito con quattro salite all'Alhambra.

In Italia, brilla ancora Giulio Pellizzari, secondo nel Memorial Marco Pantani alle spalle dello spagnolo Ion Izagirre (Cofidis). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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