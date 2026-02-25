VaiOnline
Sant’Antioco.
26 febbraio 2026 alle 00:42

Lungomare ancora al buio, disservizio causato del maltempo 

Da oltre 45 giorni il lungomare di Sant'Antioco è al buio. Un guasto alla linea dell’illuminazione pubblica, che si protrae ormai da settimane, sta creando disagi a residenti e visitatori, rendendo difficoltosa e in alcuni tratti pericolosa la circolazione stradale nelle ore serali e notturne.

La mancanza di luce interessa uno dei tratti più frequentati della città, soprattutto durante le passeggiate serali e nel fine settimana. Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, il problema non è di semplice risoluzione. «Il fatto che i pozzetti dove transita la linea dell’energia elettrica siano stracolmi d’acqua non permette alla ditta di poter lavorare in sicurezza – spiega il sindaco Ignazio Locci - l’attesa dell’intervento è riconducibile al rischio che correrebbero nell’operare in queste condizioni. L’acqua presente nelle condutture impedisce infatti di individuare con precisione il punto del guasto e di procedere con la riparazione, senza esporre gli operai a potenziali pericoli di folgorazione».

Nel frattempo cresce il malcontento tra i cittadini, che chiedono un intervento rapido per ripristinare un servizio essenziale e garantire maggiore sicurezza nel lungomare antiochense.

