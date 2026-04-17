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Bosa.
18 aprile 2026 alle 00:51

Lungo Temo Scherer solo pedonale, in centro i parcheggi a pagamento 

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Con la primavera iniziata da quasi un mese Bosa sta già accogliendo migliaia di visitatori e turisti, attratti non solo dal mare e dalle bellezze ambientali e storiche, ma anche dalle prime manifestazioni. Si tratta delle tradizionali iniziative che sino a maggio faranno da apripista all’estate come ad esempio il Bosa beer fest (24-26 aprile), Monumenti aperti e Primavera nel cuore della Sardegna (23-24 maggio). E per questo l’amministrazione comunale ha deciso che da oggi, e sino al 15 ottobre, è attiva l’area pedonale nel Lungo Temo Scherer. La misura, già sperimentata con successo lo scorso anno, punta a restituire vivibilità a uno dei luoghi più caratteristici di Bosa, favorendo le passeggiate lungo il Temo e sostenendo le attività che animano la via.

«L’area pedonale sul Lungo Temo Scherer ha dato risultati più che positivi l’anno scorso - spiega l’assessore, Marco Naitana – Quest’anno abbiamo deciso di anticipare i tempi, visto che in città stiamo già registrando un buon flusso turistico». Anche il sindaco giudica positivamente la scelta. «Così promuoviamo le attività produttive e le iniziative culturali e artistiche dell’area – sottolinea Alfonso Marras - proseguendo nella politica orientata a incentivare spazi pedonali per la sicurezza della circolazione e per rendere più vivibili i luoghi di particolare pregio urbanistico e storico». L’area pedonale sarà attiva dalle 11 all’una di notte.

Strisce blu

E da oggi scatta anche il servizio di sosta a pagamento, affidato alla società Ecoparking. Gli stalli blu sono nelle principali vie e piazze del centro tra cui le vie Lungo Temo, La Marmora, Azuni, Mannu, piazza e via Gioberti e viale Giovanni XXIII. La sosta a pagamento sarà attiva tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21. «Il pagamento potrà avvenire tramite parcometri installati in prossimità delle aree di sosta, utilizzando la app EasyPark o rivolgendosi agli ausiliari della sosta», precisano dal Comune. La sosta a pagamento sarà attivata dal primo giugno anche nella Marina. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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