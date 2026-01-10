VaiOnline
Commercio.
11 gennaio 2026 alle 00:14

Luci e ombre sull’accordo col Mercosur 

Esulta il comparto del vino. Tremano invece i produttori di riso, zucchero e carni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Opportunità o minaccia per l’agroalimentare italiano? Solo il tempo potrà giudicare l'intesa di libero scambio tra l'Unione Europea e i Paesi del Mercosur, con diverse filiere produttive del vecchio continente che chiedono reciprocità e più controlli doganali.

Nel mirino

I prodotti italiani ed europei che potrebbero ottenere benefici dall'accordo sono vini e liquori, in virtù dell'abbattimento dei dazi fino al 35%, e l'olio di oliva con l'eliminazione graduale del 10% di dazio, mentre puntano sulla riduzione progressiva delle barriere tariffarie i formaggi, cioccolato, pasta, salumi, frutta e ortaggi.

Il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi considera «strategica la chiusura positiva dell'accord». Secondo Uiv, l'area sudamericana da oltre 250 milioni di consumatori è potenzialmente ricettiva per i vini europei e italiani. Ma oggi i vini europei destinati al Brasile subiscono rincari fino al 27% per i vini fermi e al 35% per gli spumanti per effetto dei dazi all'importazione: una loro riduzione o eliminazione potrebbe migliorare la competitività in un mercato che importa vino per un controvalore di quasi 500 milioni di euro l'anno con la quota italiana ancora troppo bassa, a circa 40 milioni di euro.

Invasione

Ma non sono tutte rose e fiori, anzi. «Dal Mercosur - sostiene Coldiretti - arriveranno 300 milioni di chili di carne di manzo e di pollo dove si usano antibiotici vietati in Europa e 60 milioni di chili di riso coltivato con l'uso di pesticidi proibiti in Ue, oltre a 180 milioni di chili di zucchero prodotto anche attraverso lo sfruttamento dei lavoratori».

Il comparto avicolo (pollame) è tra i più esposti. «L'accordo solleva profonde preoccupazioni» rimarca Unaitalia, associazione che tutela le filiere delle carni e delle uova, secondo la quale «senza meccanismi di salvaguardia concreti, tempestivi ed efficaci, il settore avicolo rischia di essere penalizzato».

C’è poi lo zucchero che rischia di essere penalizzato dall'arrivo di un concorrente contenente 30 sostanze attive utilizzate sulla canna da zucchero in Brasile oggi vietate nella Ue. Inoltre l'accordo, garantendo un accesso a dazio zero per il riso sudamericano senza un analogo trattamento per il prodotto europeo, «rappresenta una minaccia concreta» afferma l'Ente Risi, sottolineando che «il potenziale produttivo del Mercosur è sei volte superiore a quello dell'Unione Europea: parliamo di 15 milioni di tonnellate di risone contro i 2,5 milioni prodotti nel Vecchio Continente».

Vantaggi

Ma il Governo ne è convinto. «È il più grande accordo mai negoziato dall'Unione, un fatto che possiamo certamente definire storico, per l'Unione Europea, per l'Italia e per una parte molto importante del continente latino americano, cui siamo profondamente legati. E non solo per gli aspetti di natura commerciale, ma anche per quelli politici», ha affermato, in un'intervista a Il Sole 24 ore, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri. «Alla fine del periodo di “rodaggio” l'Italia guadagnerà 14 miliardi di export in più. Infatti solo l'eliminazione degli elevati dazi del Mercosur consentirà agli esportatori dell'Ue di risparmiare oltre 4 miliardi di euro di dazi doganali all'anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 