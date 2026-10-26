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Pugilato.
27 ottobre 2026 alle 00:23

L’Italia vince a Sassari, due successi di Pinna 

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Si è chiusa con un bilancio positivo la seconda edizione del Memorial Antonio Demontis, appuntamento di alto livello organizzato nello scorso weekend a Sassari dal Boxing Team Erittu che ha saputo coniugare lo sport d'eccellenza con la crescita dei talenti locali e la passione degli amatori. Per tre giorni, piazza del Mercato è stata il cuore del torneo internazionale tra le nazionali Under 23 di Italia, Belgio e Svizzera, suddiviso lungo tutto il weekend e ampiamente dominato dagli atleti italiani. A questo si è affiancato il torneo di boxe interregionale vinto dalla Sardegna sul Lazio e impreziosito dai pugili delle Fiamme Oro.

Nella sfida internazionale era attesa la presenza tra le file della Nazionale italiana di Francesco Pinna, categoria 55 kg, di Elmas. Il diciannovenne talento della Accademia Pugilistica Sardegna non ha patito l’emozione e ha meritatamente vinto i due incontri disputati contro il più esperto belga Chris Wurisch. «Per me è stato un onore combattere nel Memorial dedicato ad Antonio, che ammiravo e stimavo», ha detto. «Volevo ringraziare i maestri Perugino e Cammarelle, il mio maestro Paolo Carta per avermi formato e Salvatore Erittu per questa opportunità».

A completare il denso programma, il torneo di Gym-boxe (per amatori) e quello di Sparring-io (per ragazzi dai 10 ai 13 anni).

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