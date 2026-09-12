L’Italia liquida 3-0 anche la Grecia 

Modena. Dopo l'ottimo esordio con la Svezia, l'Italia di Ferdinando De Giorgi batte anche la Grecia nel secondo match agli Europei di pallavolo maschili. Al PalaPanini di Modena gli azzurri superano la formazione ellenica 3-0 (25-23, 25-23, 25-16), con e Lavia (15 punti) e Romanò (14) migliori marcatori.

Per il secondo match, il ct ha conferma la formazione della prima vittoriosa gara di Napoli, con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo martelli, Sanguinetti e Galassi al centro, con Balaso libero. Mattia Bottolo raggiunge il traguardo delle 150 presenze in azzurro. La Grecia si conferma un osso duro e, soprattutto nei primi due set non regala nulla all’Italia. Stasera alle 21.05 terzo match conto la Slovacchia del ct Michal Masny, battuta 3-0 all’esordio dalla Slovenia. Ieri si è giocata anche Rep. Ceca-Svezia 3-2.

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