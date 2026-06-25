VaiOnline
Assemini.
26 giugno 2026 alle 01:23

Liquami dal pavimento: chiusa la scuola 

A casa i bimbi dell’istituto dell’infanzia, l’opposizione attacca la Giunta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non pochi giorni ma tutto il mese. La Scuola dell’Infanzia “Laura Marastoni” di via Tevere ad Assemini resterà inaccessibile sino alla conclusione dell’anno scolastico fissato per il 30 giugno, cioè martedì prossimo. Ben più di quanto si pensasse all’inizio. Una decisione del sindaco Mario Puddu dovuta «a una grave situazione igienico-sanitaria» legata all’impianto fognario. I liquami dalla strada entrano nell’edificio. Problemi che stanno sollevando un’ondata di malcontento tra le famiglie degli alunni, rimaste intrappolate in un pesante limbo organizzativo.

Porte sbarrate

I locali sono stati chiusi l’8 giugno ma si riteneva che presto il problema sarebbe stato risolto. La situazione è peggiorata con il provvedimento del 17 giugno, che ha prorogato la chiusura sino al 22 giugno per consentire i lavori di una ditta specializzata. Il colpo di grazia è arrivato lo stesso giorno quando l’amministrazione, preso atto di ulteriori impedimenti tecnici che non consentivano lo svolgimento delle attività in sicurezza, ha sigillato il plesso fino al termine dell’anno scolastico.

Definitivo

A farsi portavoce del profondo disagio dei genitori è la consigliera di opposizione Sabrina Stara, che attacca le modalità con cui il Comune sta gestendo l’emergenza. Un’azione caratterizzata a suo dire da «poca trasparenza, dialogo e tempestività», con comunicazioni frammentarie e continui rinvii che hanno esasperato i genitori, privati del servizio da un giorno all’altro: «La decisione è stata assunta da un giorno all’altro, senza alcun preavviso alle famiglie. I genitori, dopo aver accompagnato regolarmente i propri figli a scuola sono stati contattati nel corso della mattinata per andare a riprenderli, con evidenti disagi organizzativi e comprensibile preoccupazione». Non solo: le “lezioni” sono terminate tre settimane prima rispetto al previsto.

La replica

Immediate le rassicurazioni di Matteo Venturelli, assessore ai Servizi tecnologici: «I problemi della scuola di via Tevere sono noti: la crisi della rete fognaria stradale causa il ritorno di liquami nell’edificio. Dopo verifiche complesse abbiamo accertato l’integrità delle condotte interne e individuato un pozzetto danneggiato sotto il vecchio pavimento. Invece di una pezza temporanea, abbiamo scelto una soluzione definitiva. Nei prossimi giorni affideremo a una ditta i lavori per una nuova condotta interna e pozzetti ispezionabili. Non abbiamo perso un attimo dal primo giorno di chiusura, attivando subito gestore della rete e professionisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza

Quasi 3000 nei centri d’accoglienza «Ma il personale non è sufficiente»

Preoccupano le nuove regole per la struttura ora diventata hotspot 
Roberto Carta
Il caso.

Macomer, Cpr polveriera

Francesco Oggianu
L’integrazione.

Risse e aggressioni, ora si cambia

Sara Pinna RIPRODUZIONE RISERVATA
Giugno bollente

L’Europa nella morsa del caldo In Italia 18 città da bollino rosso

A Milano in 200 bloccati in treno senza aria condizionata 
La richiesta di sospendere l’eurotassa sulle emissioni di Co2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei

Sardegna-Corsica, patto contro le Ets: «Stop per 5 anni»

Le due regioni firmano una moratoria: «Per noi il trasporto via mare è tutto» 
Alessandra Carta
Il piano contestato

Cala Finanza, il Comune revoca la delibera

Loiri, l’assessore Biancu lascia. Il vicepresidente Meloni: «Nessun maxiprogetto» 
Andrea Busia
L’arrivo del Qatar.

Villa Certosa cambierà volto

Caterina De Roberto
Il richiamo alla precedente bocciatura della legge sarda sulle aree idonee conferma il caos normativo

Rinnovabili, stop ai ricorsi: la palla al Tar

La Consulta rimanda ai giudici amministrativi le istanze dei colossi dell’energia 
Urbanistica

Piano casa, scontro Regione-Governo

La Giunta: il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio 