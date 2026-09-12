L’Ilva si fa preferire, ma a Iglesias finisce pari 

Iglesias 0

Ilvamaddalena 0

Iglesias (4-4-2) : Daga, A. Leroux, Arzu (48’ st Lambroni), F. Dominguez, Rodrigues, Montisci, Floris, S. Dominguez (35’ st Piras), Beugre (28’ st Capellino), Mancini (44’ st Crivellaro), Maitini. In panchina Bonifacio, Bahlaouan, Figus, Santos, R. Leroux. Allenatore Porcu.

Ilvamaddalena (4-4-2) : Macchi, Moretti, Fragnelli, Markic, Contucci, Vrdoljak, Izzillo, Carlucci (11’ st Lima Scandellari), Parravano, De Cenco, Galic (40’ st Bevilacqua). In panchina Ceppi, Tessaro, Galiano, Solinas, Animobono, Bravoco, Casazza. Allenatore Favarin.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Note : ammoniti Rodrigues, F. Dominguez, Contucci, Moretti. Recupero 3’ pt-6’ st.

Iglesias. Inizia con un pareggio a reti inviolate a cospetto dell’Ilva il campionato di un Iglesias completamente rivoluzionato nell’organico rispetto alla scorsa stagione e ancora in cerca delle giuste alchimie e dell’amalgama di gioco. Al Monteponi è la fluida manovra dei maddalenini a farsi preferire ma il pari appare corretto in virtù di 2 grosse occasioni create per parte. La prima è subito degli ospiti: al 4’ un velocissimo contropiede porta Galic a cospetto di Daga ma l’attaccante spedisce il piattone appena a lato. Replica dell’Iglesias al 31’ con un destro di Mancini dal limite che fa la barba al palo. Pochi minuti dopo grande intervento di Daga sul sinistro sottomisura di Fragnelli. Nella ripresa l’Iglesias appare più convinto. Una punizione tagliata di Federico Dominguez coglie l’esterno della rete (20’) poi è Mancini a spaventare Macchi con un destro dai 30 metri prima del potente destro ravvicinato di Capellino, ben servito da Mancini, deviato in corner dal portiere. Ancora Capellino protagonista al 50’: dopo un primo colpo di testa di Maitini respinto da Macchi, ribadisce in rete di testa ma coglie la traversa.

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