L’Esperia saluta con onore 

Esperia Cagliari 71

Sc. Avellino 79

Confelici Carni Cagliari : Porcu ne, N. Manca 2, Cabriolu ne, Gelsi ne, Giordano 15, Potì 12, Frattoni 21, Thiam 5, Picciau 4, Locci 4, Pili 8, Morgillo ne. Allenatore F. Manca.

Scandone Avellino : Scanzi 15, Cioppa 6, Cantone 4, Ragusa 12, Kmetic 3, Duranti 14, Stefanini 3, Gay 10, Donda 10, Vitale 2. Allenatore Dell’Imperio.

Parziali : 17-23; 38-47; 52-64.



La corsa dell’Esperia si ferma ai quarti di finale. Troppo forte la Scandone Avellino, che dopo il successo di mercoledì in Gara 1 concede il bis anche al PalaPirastu (71-79) staccando il pass per la semifinale playoff di Serie B Interregionale.

Resta l’amaro in bocca alla squadra rossoblù, che si congeda comunque tra gli applausi dei 1500 del PalaPirastu. Il coraggio, del resto, non è mancato: dopo aver toccato anche il +21 nel terzo quarto gli irpini hanno subìto il rientro della Confelici, capace (pur senza gli infortunati Cabriolu e Morgillo) di risalire fino al -7 grazie a un ultimo assalto carico di orgoglio. Non è bastato per riaprire la partita, ma è servito comunque per chiudere a testa alta una stagione positiva.

La cronaca

Decisa a chiudere subito i conti, la Scandone approccia meglio la gara e prova immediatamente a scappare, conquistando due possessi pieni di vantaggio. Frattoni tiene però in linea di galleggiamento l’Esperia con due triple consecutive, prima che Kmetic e Vitale riportino gli irpini sul +6 al 10’.

Col passare dei minuti Avellino continua a dare la sensazione di avere maggiore controllo della partita e tocca anche la doppia cifra di vantaggio. L’Esperia sbaglia molto in attacco ma resta aggrappata alla gara grazie soprattutto alle iniziative di Frattoni. I rossoblù protestano anche per alcune decisioni arbitrali e faticano a trovare continuità, andando comunque all’intervallo ancora in scia (38-47).

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia resta nelle mani della Scandone: la Confelici si inceppa offensivamente (appena un punto nei primi cinque minuti del quarto) e Avellino ne approfitta per allungare ancora con Duranti e Scanzi fino al +12.

Pur con rotazioni ridotte e problemi di falli, però, i cagliaritani non smettono di lottare. Locci accorcia sulla sirena del terzo periodo, poi nell’ultima frazione Giordano e Frattoni provano a riaprire la partita riportando l’Esperia fino al -7. Improvvisamente Avellino perde fluidità e sicurezza, ma nel finale i liberi di Scanzi e Cioppa permettono di respingere l’ultimo tentativo di rimonta e chiudere la serie.



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