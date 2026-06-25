L’esordio bis di Maria Laura Orrù «La fiducia dei cittadini va meritata» 

È ufficialmente iniziato ieri il secondo mandato della sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, con la prima seduta del Consiglio comunale e la presentazione della nuova Giunta, composta da tre donne omini e due uomini.

Tonio Ena ricoprirà la carica di vicesindaco con delega all’Urbanistica. A Michelangelo Sotgiu vanno le Politiche sociali e il Benessere animale, mentre Alessandra Nurchi guiderà Ambiente e Lavori pubblici. Alessia Portoghese si occuperà di Istruzione, Sport e Attività produttive. A Roberta Kappler sono state affidate Politiche economiche e Personale, Paola Cucca è la nuova presidente del Consiglio mentre Silvio Ruggeri sarà il capogruppo di maggioranza.

«La fiducia dei cittadini è una responsabilità da meritare ogni giorno», ha dichiarato Orrù, auspicando «che il dialogo possa svilupparsi sempre con fermezza ma anche con correttezza, nella consapevolezza che tutti siamo qui per servire la stessa comunità». (sa. sa.)

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