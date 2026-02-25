VaiOnline
Tortolì.
26 febbraio 2026 alle 00:41

Le ricerche si fermano Nessuna traccia dei marinai dispersi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alle prime luci dell’alba i sommozzatori della Guardia Costiera hanno fatto rotta verso Santa Maria Navarrese, accompagnati dalla motovedetta di Circomare. La giornata di martedì aveva regalato un punto sulla mappa, l’ombra di un’imbarcazione. La speranza è che si trattasse del Luigino, colato a picco nella tarda mattinata dell’11 febbraio. Il sonar, a cento metri dal punto di affondamento, aveva individuato una presenza sul fondale. L’obiettivo della missione di ieri era vestire di certezze le ipotesi messe insieme. Tuttavia la sorte ancora una volta ha voltato le spalle agli uomini impegnati nelle ricerche.

Solo per un paio d’ore è stato possibile utilizzare il piccole drone teleguidato prima che le condizioni meteomarine peggiorassero costringendo il team a rientrare in porto.

Nessuna buona notizia, per quanto quella del ritrovamento di un cadavere possa essere considerata tale. Il mare non ha ancora restituito i corpi dei due marinai che mancano all’appello, il capitano del Luigino Antonio Morlè, 52 anni e il marinaio Enrico Piras, 63, le vittime della terribile tempesta che si èm abbattuta sull’Ogliastra. Se il meteo lo permetterà le ricerche continueranno oggi. La priorità è recuperare i corpi e dare alle famiglie una tomba su cui piangere. Le indagini sulle cause della tragedia, intanto, proseguono.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 