Le reliquie di Santa Teresa di Lisieux a Monte Urpinu 

Due giorni di preghiera e raccoglimento nel segno di una delle figure più amate della Chiesa cattolica. Martedì e mercoledì prossimo, il 25 e il 26 agosto, la parrocchia dei Santi Giorgio e Caterina, in via Gemelli, accoglierà le reliquie di Santa Teresa di Lisieux. L’iniziativa si inserisce nel cammino in preparazione alla 100ª Giornata Missionaria Mondiale ed è promossa dalla parrocchia in collaborazione con Missio Cagliari.

Teresa di Lisieux morì nel 1897, ad appena 24 anni, dopo una breve esistenza trascorsa in gran parte nel Carmelo della cittadina francese. La sua esperienza spirituale, raccontata anche negli scritti raccolti in “Storia di un’anima”, ha lasciato un segno profondo nella Chiesa. Al centro del suo insegnamento c’è la “Piccola Via”: un cammino verso la santità che non richiede imprese straordinarie, ma passa attraverso i gesti più semplici della vita quotidiana, vissuti con amore e fiducia. «Passerò il mio Cielo a fare del bene sulla terra. Farò cadere una pioggia di rose», fu una delle promesse attribuite alla santa prima della morte.

L’arrivo dell’urna nella parrocchia cagliaritana è previsto per martedì 25 agosto alle 10.30. Alle 11.30 saranno recitati il Rosario missionario e l’Angelus. Il programma riprenderà alle 17.30 con la Coroncina delle rose, seguita alle 18 dall’adorazione eucaristica guidata. Alle 19 sarà celebrata la messa, mentre alle 20.15 inizieranno la veglia di preghiera e la catechesi.Per consentire ai fedeli di raccogliersi davanti alle reliquie, la chiesa resterà aperta per l’intera giornata, fino a mezzanotte.

La tappa cagliaritana si concluderà mercoledì 26 agosto. Alle 8 sarà celebrata la messa di ringraziamento e subito dopo l’urna lascerà la città alla volta della diocesi di Tempio-Ampurias, dove proseguirà il pellegrinaggio sardo.A più di un secolo dalla morte, il messaggio della “piccola Teresa” conserva intatta la sua forza, rivolgendosi in particolare ai giovani e alle famiglie: la santità, secondo il suo insegnamento, può trovare spazio nella vita di tutti i giorni, attraverso gesti apparentemente piccoli trasformati dall’amore.

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