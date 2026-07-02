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Sant’Antioco
03 luglio 2026 alle 00:35

Le bandiere blu danno il via alla stagione  

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Si è aperta ufficialmente la stagione balneare 2026 a Sant'Antioco con la cerimonia dell’alzabandiera sulle spiagge di Maladroxia e Co’e Cuaddus, che anche quest'anno possono fregiarsi della “Bandiera Blu”, riconoscimento internazionale assegnato alle località che si distinguono per qualità delle acque, tutela ambientale, sicurezza e servizi. Il riconoscimento conferma il percorso intrapreso dall'amministrazione comunale insieme agli uffici, alle associazioni, agli operatori turistici e ai volontari per promuovere un modello di turismo sostenibile e valorizzare il patrimonio costiero del territorio. «Anche quest’anno issiamo la bandiera blu a Maladroxia», ha detto il sindaco Ignazio Locci, «che rispetta tutti i 106 parametri che l’organismo internazionale ritiene necessari. Ci fregiamo anche su Coa Cuaddus della bandiera blu perché c’è un grande lavoro del nostro ufficio tecnico con l’aggiornamento annuale dei documenti».

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