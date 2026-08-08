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Stati Uniti.
09 agosto 2026 alle 00:46

L’avvocato di Trump ministro della Giustizia 

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Washington. L’ex avvocato di Donald Trump è diventato ufficialmente il nuovo ministro della Giustizia americana. Dopo un lungo braccio di ferro tra i senatori repubblicani, Todd Blanche è stato confermato attorney general per un solo voto durante l’ultima giornata utile prima della chiusura di Capitol Hil per agosto. Due senatrici del Grand old party, Susan Collins e Lisa Murkowski, hanno tradito il partito e si sono unite ai democratici contro l’ex vice di Pam Bondi.

Il voto decisivo è stato espresso da Bill Cassidy che per anni ha attaccato il tycoon. «Non si tratta di un referendum su Trump», ha dichiarato il senatore della Louisiana che nel 2021 votò a favore dell'impeachment del tycoon, annunciando la sua intenzione di confermare Blanche. «Ho dei trascorsi con Trump», ha dichiarato, «ma quei trascorsi non contano assolutamente nulla». Il repubblicano, un medico che presiede la commissione sanità, è stato al centro di forti polemiche l’anno scorso per aver sostenuto la scelta del presidente di candidare Robert F. Kennedy Jr., noto no-vax, alla guida del dipartimento della Salute.

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