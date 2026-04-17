Lavori urgenti nel pronto soccorso Possibili disagi nei tempi d’attesa 

Lavori urgenti e non più rinviabili nel pronto soccorso dell’ospedale Policlinico: così da lunedì, e fino all’inizio di agosto, ci potrebbero essere dei disagi in particolare per i pazienti ritenuti non urgenti che potrebbero andare incontro a tempi d’attesa più lunghi. «Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi», fanno sapere dagli uffici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (Aou).

Nella prima fase sarà interessato (sino a metà maggio) lo spazio antistante la “shock room”, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie. La seconda fase riguarderà la parte davanti alla sala gessi (sino a metà giugno) mentre la terza fase riguarderà la pavimentazione della camera calda (sino agli inizi di luglio). Infine toccherà alla pavimentazione di altre medicherie, antistanti sempre la shock room (sino agli inizi di agosto). Le tempistiche, come sempre in questi casi, sono di massima e prudenziali. «Si tratta di opere necessarie dopo anni di intenso utilizzo e consentiranno di garantire una migliore accoglienza e maggiore sicurezza del percorso di assistenza», spiegano ancora dagli uffici dell’Azienda.

Per il responsabile regionale di Usb Sanità, Gianfranco Angioni, ci saranno forti ripercussioni. «Gli interventi, inevitabilmente, ridurranno la capacità operativa del pronto soccorso del Policlinico, con gravi ripercussioni immediate sull’intera rete cittadina, già gravemente sotto pressione. I presidi più esposti saranno il Brotzu e il Santissima Trinità».

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