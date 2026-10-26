Lavori per l’area verde, incognita traffico 

Sta destando perplessità, in piazza Giovanni XXIII, la trasformazione della fascia zebrata centrale della carreggiata in un’area verde in piena regola, con contestuale riduzione della viabilità veicolare a una sola corsia tra via Sant’Alenixedda e via Dante. I lavori sono in corso da un mese: le nuove aiuole, destinate a ospitare piante e fiori, sono già visibili e sono spuntati anche i pali dell’illuminazione.

Il traffico, però, ne sta risentendo, specialmente nelle ore di punta, in coincidenza dell'orario di ingresso e uscita degli alunni da scuola. L’effetto tappo è micidiale e il malcontento è in crescita. L’intervento, tra l’altro, ha comportato anche la soppressione (solo temporanea?) di una decina di parcheggi, con disagi per le attività commerciali e i clienti del mercato.

La preoccupazione

«Siamo preoccupati», riferisce Carlo Sarritzu, titolare dell’agenzia immobiliare che fronteggia il cantiere, «perché non c’è spazio neanche per accostarsi un attimo. Siamo qui da 18 anni e se prima questa strada era larga e comoda, ora è strettissima. Personalmente avrei lasciato tutto com’era, ma ho notato che ormai è la prassi: strade strette, cordoli, aiuole. Non ci si muove più». Perplessa Barbara Mulas, titolare della tabaccheria angolo via Dante. «La riduzione della carreggiata sta mettendo in difficoltà i genitori, che non possono accostarsi per accompagnare e riprendere i figli. In quel punto spariranno anche parcheggi. Noi siamo a qualche metro, ma per le attività che insistono proprio lì il disagio sarà maggiore».

Gli attraversamenti

«Il fatto che si debbano realizzare attraversamenti pedonali rialzati è positivo per la sicurezza, bene anche il potenziamento del verde», commenta invece soddisfatta Patrizia Marci, edicolante, «per cui complessivamente non mi sembra una cosa malfatta, l’unico timore è la diminuzione dei parcheggi, speriamo che ne lascino qualcuno. Dai cartelli non si capisce cosa si sta facendo. Se dovessi avere un euro per ogni persona che viene a chiedere informazioni a me sarei ricca». «Anch’io non sono contro», afferma Alessandro Ballicu, titolare dell’antistante parafarmacia, «l’importante però è che i tempi siano rispettati perché gli operai sono spariti e pare ci sia un problema di piastrelle. Sarebbe stato comunque meglio se fossimo stati informati prima sui dettagli dell’intervento. Nessuno invece ci ha detto niente».

Il Comune

«I lavori non sono fermi», chiarisce l’assessore all’Infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis, «siamo in attesa che si asciughi il massetto, poi riprenderanno. Non sono previste piastrelle, la pavimentazione sarà in granito. Questo tratto dei “Percorsi verdi” si ricollegherà alla Fonsarda attraverso piazza Giovanni XXIII, dove però non sorgerà alcuna pista ciclabile: ci sarà solo un percorso segnato con piccole borchie, semplicemente per indicare dove si può passare in bici».

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