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Burcei.
17 maggio 2026 alle 01:44

Lavori mai partiti, il comitato scrive al Capo dello Stato 

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La strada provinciale 21 che da Burcei porta alla vecchia Orientale sarda è ancora da sistemare. Unica via di comunicazione col “paese delle ciliegie” è davvero in precarie condizioni. Così come continua a slittare l’avvio dei lavori per la realizzazione del secondo lotto della nuova strada che attraverso un tracciato di 17 chilometri toglierà Burcei dal suo isolamento, accorciando notevolmente i tempi di percorrenza per Quartu, hinterland e Cagliari. Un’opera finanziata e appaltata da anni. Ma i lavori slittano nel tempo.

Una attesa che si allunga e che ora ha convinto il “Comitato per la strada” di scrivere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo un suo intervento.«Egregio Signor Presidente , con la presente desideriamo sottoporre alla Sua attenzione sulla grave situazione di insicurezza della strada provinciale 21, da sempre unica arteria di collegamento tra il Comune di Burcei con la città metropolitana di Cagliari e il resto del territorio regionale».

La nuova strada va vista come un’opera strategica, di enorme valore sociale ed economico per il territorio. Il Comitato ricorda al presidente Mattarella «che il progetto favorirebbe il ripopolamento del paese, lo sviluppo turistico e ambientale del territorio, il rilancio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali. Offrirebbe migliori collegamenti e nuove opportunità di lavoro e di investimento». (ant. ser.)

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