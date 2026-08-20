Latte Dolce, contro l’Ozierese l’ultimo test precampionato 

Ufficialmente il Latte Dolce ha 17 giocatori, dei quali 11 confermati e 6 nuovi. La rosa che affronterà il Girone G di Serie D (inizio il 6 settembre) verrà completata entro metà della settimana prossima. La società sassarese cerca ancora quattro-cinque elementi. Uno sarà il terzo portiere, prelevato delle giovanili biancocelesti, uno o due saranno nuovi acquisti.

Nel cronoprogramma del precampionato dei sassaresi è stata fissata anche l’ultima amichevole: domattina alle 10.30 contro l’Ozierese, sempre nel campo di via Cilea. La formazione affidata ancora a Michele Fini, il primo a essere confermato per la nuova stagione, ha battuto finora nei test Bonorva (5-1), Santa Teresa (2-1), Alghero (4-2) e Atletico Uri (3-1) perdendo solo la partitella contro la Torres (0-2). Il debutto è previsto per domenica 30 nel derby in casa del Budoni, valido per il primo turno di Coppa Italia. (g. m.)

La rosa

Confermati (11) : Antonio Di Paolo, 24 anni, trequartista; Andrea Fois, 18 anni, attaccante (prestito Torres); Vincenzo Di Gianni, 20 anni, attaccante; Marco Fiori, 20 anni, centrocampista; Paolo Belloi, 19 anni, centrocampista; Luca Asproni, 20 anni, centrocampista; Fanio Ruggiu, 20 anni, attaccante; Andrea Pulina, 22 anni, trequartista; Francesco Coghetto, 23 anni, difensore; Riccardo Pinna, 26 anni, difensore; Gigi Piredda, 23 anni, centrocampista.

Nuovi (6) : Filippo Pedone, 19 anni, portiere (Chisola Calcio); Francesco Limberti, 21 anni, esterno sinistro (Prato); Simone Sorgente, centravanti, 27 anni (Nocerina, Latte Dolce 12 gol); Davide Cherchi, 29 anni, portiere (Atletico Uri); Filippo Mascia, attaccante, 24 anni (Budoni); Sajmir Dumani, 21 anni, esterno (Torres).

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