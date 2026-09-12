L’Atletico Uri c’è: Calangianus ko 

Atletico Uri 3

Calangianus 1

Atletico Uri (4-3-1-2) : Carboni, Piras (26’ st Carnevale), Lintas, Piga, Piacente, A. Congiu, Glino (24’ st Cossu), Saba, Mudrinski, Leomanni (39’ st Monti), Manca (30’ st Gjuci). In panchina Ena, Desole, Natale, Ventricini, Ara. Allenatore P. Congiu.

Calangianus (4-1-4-1) : Sechi, Serra, (42’ st Varrucciu), Asara, Linaldeddu (6’ st Casu), Dombrovoschi, Giagheddu, Tusacciu (14’ st Tamponi), Tanda, Pozzebon, Mauro, Zannetti (39’ st Pes). In panchina Youmbi, Marras, Cervo, Deligios, Careddu. Allenatore Marini.

Arbitro : Biandronni di Forlì.

Reti : nel pt 2’ Pozzebon, 6’ Saba, 20’, 27’ Mudrinski.



Uri . Esordio vincente per l’Atletico Uri, che nella prima giornata del campionato di Eccellenza batte 3-1 il Calangianus. Sul sintetico del Ninetto Martinez, ospiti in vantaggio all’alba del match con Pozzebon, che addomestica un pallone proveniente dalla destra e insacca. Quattro giri di lancette dopo, è Saba a riportare il risultato in parità, su azione d’angolo battuto da Piga. Poco prima del quarto d’ora ci prova Piacente, ma il suo diagonale è deviato in angolo da Sechi. Al 20’, i padroni di casa ribaltano il risultato con Mudrinski, che controlla sui diciotto metri una palla recapitata da Leomanni e calcia a rete, con palla che lungo la corsa verso la porta trova anche la deviazione fortuita di un difensore avversario. Passano sette minuti e Mudrinski va ancora in gol, trovando il tap-in vincente dopo una respinta di Sechi su conclusione di Manca. Poco oltre la mezz’ora ci prova Linaldeddu dalla distanza, ma la mira è alta. Al 41’ inserimento di Manca che prova a superare il portiere in uscita, ma la palla va fuori. Al 54’, Zannetti esalta Carboni. All’82’, Saba salva tutto respingendo nei pressi della linea bianca. Nel recupero Gjuci, lanciato in contropiede, non inquadra lo specchio della porta.



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