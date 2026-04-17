L’asilo nido è quasi pronto, entro maggio l’inaugurazione 

Lavori in dirittura d’arrivo per il nuovo asilo nido di Serramanna, il primo pubblico, in corso di avanzata costruzione nel quartiere residenziale di Campu sa Lua. «I lavori termineranno a fine maggio», annuncia il sindaco Gabriele Littera, che con la Giunta punta molto sulla struttura (destinata ad ospitare 60 bambini dai 0 a 3 anni nel formativo e di apprendimento dei più piccoli) per limitare lo spopolamento e aumentare la natalità.

I lavori all’asilo nido, finanziati con 2 milioni di euro del Pnrr, erano cominciati nel 2024. Le ruspe avevano raso al suolo un diversi alberi dell’area verde nella lottizzazione di Campu Sa Lua, suscitando le critiche della minoranza. Le riserve dei gruppi consiliari guidati da Gianluigi Piano e Carlo Pahler avevano riguardato anche l’opportunità di realizzarlo «in un contesto di decrescita demografica e denatalità». La maggioranza aveva tirato dritto nel realizzazione di un’opera, come l’asilo nido comunale, considerata strategica. Così il Comune affronterà il problema della denatalità offrendo un servizio fondamentale per le coppie che lavorano.

«Per l’asilo nido abbiamo ricevuto un nuovo finanziamento di 120mila euro per gli arredi», rilancia ora Littera, che non fa previsioni sull’apertura: «Attendiamo di capire quali siano le risorse e le misure che la Regione mette in campo, e in mancanza di queste useremo fondi comunali».

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