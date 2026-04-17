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18 aprile 2026 alle 00:50

L’arcivescovo Soddu 

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Oggi, alle 17.15, Videolina seguirà in diretta l’insediamento ufficiale di monsignor Francesco Antonio Soddu (nella foto) come arcivescovo metropolita della città di Sassari.

Monsignor Soddu riceverà, in piazza Mazzotti, i saluti istituzionali e l'accoglienza ufficiale del Capitolo Metropolitano, del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e dell’Amministratore diocesano monsignor Antonio Tamponi.

Il momento più atteso della giornata sarà nella Cattedrale di San Nicola dove, a partire dalle 18, si svolgerà la Presa di possesso canonico della diocesi.
Il commento sarà curato dal giornalista Franco Ferrandu con l’aiuto di don Pietro Ventura.

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