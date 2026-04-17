L’arcivescovo Soddu 

Oggi, alle 17.15, Videolina seguirà in diretta l’insediamento ufficiale di monsignor Francesco Antonio Soddu (nella foto) come arcivescovo metropolita della città di Sassari.
Monsignor Soddu riceverà, in piazza Mazzotti, i saluti istituzionali e l'accoglienza ufficiale del Capitolo Metropolitano, del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e dell’Amministratore diocesano monsignor Antonio Tamponi.
Il momento più atteso della giornata sarà nella Cattedrale di San Nicola dove, a partire dalle 18, si svolgerà la Presa di possesso canonico della diocesi.
Il commento sarà curato dal giornalista Franco Ferrandu con l’aiuto di don Pietro Ventura.