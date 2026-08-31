L’Antica Croce svanita, un’associazione sulle sue tracce 

Una croce d’argento sparita da Perdasdefogu centinaia d’anni fa e la necessità di capire cosa sia accaduto al manufatto. Nasce l’associazione culturale “Croce Antica” che ha tra le finalità “ricercare, documentare e diffondere la verità storica riguardante la croce processionale d’argento, sottratta alla parrocchia di Perdasdefogu nel XVII secolo. «Partiamo dalla consapevolezza – dice Tore Mura, presidente dell’associazione, che la storia di una comunità non risiede solo nei documenti ufficiali ma anche nel battito della memoria collettiva».

L’associazione conta oggi tredici adesioni ma tutti coloro che accettano lo statuto possono diventare soci. «La croce non è per noi un semplice oggetto d’arte, ma un simbolo identitario perduto – dicono i fondatori – ricercare la verità su questo manufatto significa ricongiungere la comunità di oggi con le proprie radici, onorare la devozione dei nostri antenati e restituire dignità a un frammento di storia locale che il tempo ha rischiato di cancellare». Tra gli altri obiettivi anche la collaborazione con enti pubblici, istituzioni ecclesiastiche, università e altri organismi di ricerca. (fr.l.)

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