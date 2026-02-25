VaiOnline
Cardedu.
26 febbraio 2026 alle 00:41

L’amministrazione introduce la tassa di soggiorno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Girasole è il settimo Comune a istituire la tassa di soggiorno, il primo non costiero. Ieri sera, il Consiglio comunale ha approvato la proposta del sindaco, Lodovico Piras, con il regolamento (compreso il listino) che verrà adottato in una seconda fase, sebbene sia probabile che la Giunta lo appronti sul modello applicato negli altri centri del territorio (Lotzorai, Tortolì, Bari Sardo, Tertenia, Baunei e, in ultimo, Cardedu). «Il gettito dell’imposta di soggiorno - spiega il sindaco Piras - è destinato a finanziare interventi e servizi legati alla presenza turistica». Fra le altre destinazioni, il tesoretto finanzierà il supporto e l’assistenza al traffico veicolare e pedonale, interventi di prevenzione, soccorso e sicurezza dei turisti, manutenzione, pulizia, sorveglianza e decoro di strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico, la valorizzazione di beni culturali, paesaggistici e ambientali, il finanziamento di servizi pubblici come l’accoglienza e l’informazione, sito e portali web di informazione e promozione.

Sebbene Girasole, 1.380 anime, non abbia tratti di costa, il Comune ha in concessione parte della pineta di Isula Manna, territorio di Lotzorai, negli ultimi anni in paese si sono sviluppate diverse attività turistico-ricettive, fra cui il camper service comunale, sulla strada per il mare, che a lungo è rimasto chiuso e impigliato in una serie di vicissitudini, b&b e affittacamere. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 