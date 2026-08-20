La Torres risolve l’emergenza in difesa 

Un sorriso per la Torres che prepara il debutto in campionato lunedì a Livorno: il difensore Nicolò Antonelli ha ripreso ad allenarsi col gruppo. La sua presenza infonde affidabilità e solidità alla difesa, maltrattata dal quotatissimo Spezia in Coppa Italia (4-1), gara dove la retroguardia era ai minimi termini non solo per l’infortunio ad Antonelli (spalla destra) ma anche per quello di Scaringi. Alla sesta stagione in rossoblù, praticamente dall’inizio della gestione Abinsula, Antonelli è il veterano per presenze della squadra sassarese: in questo campionato può tagliare il traguardo delle 200 partite.

Con Antonelli recuperato e col neo arrivo Mamadou Kebbeh (in prestito annuale dal Cesena), la difesa è quasi al completo e può attendere il rientro di Scaringi dall’infortunio (frattura al quinto metatarso sinistro) senza costringere il tecnico Greco ad utilizzare i centrocampisti quando c’è da fare un cambio, come accaduto a La Spezia.

Pochi acquisti

A oggi la Torres è la formazione che ha ingaggiato meno giocatori nuovi. Soltanto cinque: oltre a Kebbeh sono stati acquistati il difensore Gabriele Berto (dall’Atalanta U23), il centrocampista-trequartista Nicholas Pennington (Australia), il difensore Mattia Scaringi (prestito dalla Cremonese) e il portiere Domiziano Tirelli (ex Budoni). Diventeranno sei con l’arrivo di un esterno: l’avere effettuato pochi ritocchi in teoria dà un vantaggio alla Torres in termini di amalgama e fluidità di gioco, dato che si prosegue su quanto impostato nel girone di ritorno e negli anni precedenti dall’allenatore Greco.

Il Grosseto ha attuato un’autentica rivoluzione con 21 giocatori, praticamente ha ricostruito da zero la squadra. Seguono lo Spezia con 17 volti nuovi, mentre sono 14 gli acquisti di Gubbio, Ostiamare, Pineto e Vado. Il prossimo avversario, il Livorno, ha ingaggiato 13 giocatori nuovi. A quota 11 Guidonia Montecelio e Vis Pesaro, mentre il Perugia ne ha presi 10. Forlì, Pescara e Sambenedettese sono intervenuti con 9 elementi, Campobasso e Pianese con 8. Il Latina ha soltanto 7 novità, la Reggiana 6 così come il Ravenna, anche se ha un settimo giocatore, Ronaldinho, presentato ieri sera con uno show in spiaggia, ma difficilmente il fuoriclasse brasiliano disputerà qualche gara di campionato.

Tabula rasa

Ieri la società sassarese ha annunciato la cessione in prestito della punta Luca Bonin, 20 anni, al Brian Lignano, formazione di Serie D. Dopo aver dato in prestito anche l’esterno Saimjr Dumani (Latte Dolce) e Christian Biagetti (Atletico Lodigiani) sono rimasti soltanto due giocatori di quelli ingaggiati l’estate scorsa quando la Torres subì una mezza rivoluzione con ritocco in basso della carta d’identità: la punta Lorenzo Di Stefano, 24 anni, e il trequartista Alberto Lunghi.

Gli altri superstiti tra i nuovi arrivi del campionato 2025/26 sono il difensore Giammaria Zanandrea e l’attaccante Daniele Sorrentino, giocatori esperti ingaggiati però nel mese di gennaio, alla riapertura del mercato.

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