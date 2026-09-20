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Bari Sardo.
21 settembre 2026 alle 00:24

La strada litoranea premiata a Milano 

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Bari Sardo sul podio internazionale: terzo posto alla Triennale di Milano. La riqualificazione della litoranea tra Torre di Barì e Bucca ’e Strumpu ha conquistato il terzo posto al CITY’SCAPE Award 2026, nella categoria dedicata alla mobilità lenta e alla qualità del paesaggio urbano. Un risultato, arrivato in un concorso che ha raccolto 416 proposte progettuali provenienti da tutto il mondo. Sul podio, davanti a Bari Sardo, due interventi realizzati a Barcellona e Rotterdam. Non un risultato da poco per un progetto che, appena un anno fa, era stato al centro di critiche e contestazioni. La trasformazione ha infatti modificato radicalmente l’assetto della litoranea, in precedenza a doppio senso di marcia e caratterizzata da diverse criticità per pedoni e ciclisti, oltre che da parcheggi disordinati e dall’assenza di illuminazione. Il nuovo intervento ha puntato sulla sicurezza, sulla mobilità lenta, sull’accessibilità e sulla valorizzazione del paesaggio. «L’idea risale al 2012- spiega il sindaco Ivan Mameli- quando il gruppo L’Alternativ@ iniziò a immaginare una strada diversa, più sicura a piedi e in bicicletta. Con l’amministrazione comunale quel progetto è diventato realtà. Il terzo posto alla Triennale rappresenta ora un nuovo riconoscimento per una trasformazione che ha cambiato uno dei principali assi della costa di Bari Sardo.

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