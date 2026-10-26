La sorpresa di Sinner: «Torno» 

Jannik Sinner è abituato a sorprendere. Stavolta lo fa postando il cartellone del “Six Kings Slam” che lo vede nuovamente presente tra i partecipanti. L'azzurro aveva dato forfait alla ricca esibizione di Riad in programma in questi giorni (e sarebbe stato sostituito dallo statunitense Learner Tien), ma le tensioni mediorientali hanno consigliato agli organizzatori di rinviarla a fine anno e, a quanto pare, Sinner (che in questi giorni si sta allenando a MonteCarlo) sarà in campo dal 27 al 30 dicembre con Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Nole Djokovic, Alex De Minaur e Taylor Fritz, preparando così l'avvicinamento agli Australian Open 2027.

Gli azzurri per la Davis

Sinner, come annunciato, non farà invece parte della Nazionale italiana che cercherà la quarta Coppa Davis consecutiva nelle Finali di Bologna, dal 24 al 29 novembre. Il capitano Filippo Volandri ha convocato Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, anche se potrà cambiare tre giocatori entro le 11 del 23, vigilia della manifestazione che sarà presentata il 3. «Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale. Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis. Con il mio staff lavoreremo per approfondire le condizioni di ciascun giocatore al fine di definirne la disponibilità, per poter arrivare a schierare la migliore formazione possibile», ha dichiarato Volandri.

Cobolli insegue

E mentre prosegue la caccia di Zverev al trono mondiale, per la 95ª settimana nelle mani di Sinner (700 punti li separano, al tedesco basta superare i quarti a Vienna), gli occhi sono puntati sulla Race to Turin, la graduatoria che decide gli otto partecipanti alle Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre a Torino. Tre posti se li sono già assicurati lo stesso Zverev, Alcaraz e Ben Shelton. L'Italia, dopo la rinuncia del già qualificato Sinner, è in corsa comunque per portare un suo rappresentante. È Flavio Cobolli, sesto e reduce dalla semifinale di Lione. Davanti a lui c'è Daniil Medvedev, distante 20 lunghezze e reduce dal successo di Almaty, mentre alle sue spalle ci sono Arthur Fils (settimo con 215 punti di ritardo dall'italiano dopo la semifinale di Bruxelles), Frances Tiafoe (ottavo a -260) e Rafael Jodar (nono a -481). Il primo degli esclusi, decimo della Race, è Alex De Minaur, a 760 punti da Cobolli, ma anche Novak Djokovic (wind card a Basilea) spera.

Ok Berrettini e Darderi

Se Fils e Jodar cercano punti a Basilea, a Vienna c'è Cobolli, che esordisce alle 20 contro Grigor Dimitrov: chi vince, trova al secondo turno Matteo Berrettini, che intanto è già sceso in campo ieri per regolare in due set (6-3, 6-4) l’argentino Tomas Martin Etcheverry. In tabellone anche De Minaur (che ha battuto 1-6, 6-4, 6-3 Tomas Machac), Medvedev (opposto a Daniel Merida) e Tiafoe (sorteggiato contro Musetti). Nel derby tricolore di giornata, Luciano Darderi ha superato 7-5, 6-2 Matteo Arnaldi, vincitore del Challenge 175 di Cagliari.

Paolini in Giappone

Se il circuito maschile è in Europa, le donne continuano a darsi battaglia nel Continente asiatico. A Tokyo, sorteggio non agevole per Jasmine Paolini, che al primo turno, questa mattina alle 9, trova l'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka. Per la toscana, scesa al numero 35 della classifica mondiale, la risalita non sarà facile.



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