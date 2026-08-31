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Oristano.
01 settembre 2026 alle 01:00

La Sartiglietta sotto le stelle è un successo 

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Qualche caduta sulla sabbia, una stella d’oro e tantissimo pubblico, come non si vedeva da tempo. La scelta della Pro Loco di riportare la Sartigliedda estiva alle origini, in notturna, installando delle torri faro, è piaciuta. Domenica sera, tantissimi hanno raggiunto la borgata marina di Torregrande. A rendere la serata ancora più speciale è stato il villaggio allestito a ridosso della pineta, dove tutti hanno potuto mangiare e divertirsi. Una serata che il Componidoreddu Emanuela Carboni dell’associazione Mini Cavalieri Eleonora d’Arborea non dimenticherà: è stata lei la protagonista indiscussa della Sartiglietta. In sella a Camilla, ha centrato la stella due volte, prima con la spada e poi con su stoccu, prima di chiudere la giostra con una spericolata remada.

Hanno fatto centro, mandando in delirio il pubblico, anche i cavalieri dell’associazione ippica Giara Oristanese Antonino Madeddu: Mattia Cogotzi, Nicola Simula, Bryan Fogheri, Giulia Secchi e Benedetta Lai. Dopo la corsa alla stella, sono andate in scena le pariglie: qualcuno è riuscito a mostrare la propria abilità, altri hanno salutato la folla. Del resto, la Sartiglia è una festa. L'obiettivo della Pro Loco, guidata dalla presidente Ilaria Canu, è quello di far tornare i turisti ad Oristano anche in occasione del Carnevale, quando la mini giostra viene organizzata in via Duomo. ( s. p. )

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