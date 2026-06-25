La Sardegna è quarta 

È sport più che giovanile, ma il risultato indica che la strada intrapresa dal Comitato sardo della Fitarco è quella giusta. A Terni, in Umbria, durante la finale nazionale del Trofeo Pinocchio, la Sardegna del tiro con l'arco ha messo in mostra i propri talenti più precoci, al cospetto di 253 giovanissimi arcieri di venti regioni italiane. E non si è accontentata di partecipare o di fare bella figura, ma ha addirittura conquistato il miglior risultato di sempre in questa competizione. Un quarto posto a squadre (con qualche exploit individuale), ottenuto dai rappresentanti di Arcieri Nuragici, Nurachi, Torres Sassari, Uras, Quattro Mori, Gate H23, accompagnati dal presidente regionale Stefano Cau e i tecnici Giuseppe Spanu, Anna Maria Pili e Paolo Poddighe.

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