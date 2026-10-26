La sala consiliare degli avvocati intitolata a Siro Anedda 

Fare in modo che memoria non si spenga. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lanusei, presieduto da Vito Cofano, il prossimo 5 novembre, intitolerà la propria sala consiliare, al quarto piano del palazzo di giustizia di via Marconi, all’avvocato Siro Anedda.

A un anno dalla scomparsa, l’Ordine rende così un omaggio sentito e doveroso a una figura che ha segnato la storia della comunità giudiziaria ogliastrina. Siro Anedda non è stato solo un avvocato. È stato, per oltre vent’anni, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lanusei, e nel 1978 fondatore dello storico studio legale Anedda, punto di riferimento per generazioni di praticanti, colleghi e cittadini. Un uomo che ha dato prestigio all’Ordine. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per tre parole che oggi sembrano rare, messe insieme: visione, equilibrio e rispetto delle regole. Durante il suo lungo mandato, Anedda ha condotto l’Ordine in anni complessi, di trasformazioni profonde per la giustizia italiana e per un territorio difficile come l’Ogliastra. Lo ha fatto senza mai cercare il clamore, con quella fermezza garbata che appartiene ai grandi avvocati di provincia, che conoscono ogni fascicolo ma soprattutto ogni persona. (ro. se.)

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