La Primavera oggi a Milano con l’Inter 

Una vittoria convincente per prepararsi alla partita, potenzialmente, più difficile di questo avvio di Primavera 1. L’Under 20 del Cagliari riprende i discorsi da Milano, incrociando l’Inter oggi alle 15. Nell’ultimo weekend, i ragazzi di Gallego hanno esultato con il 2-1 finale grazie alla vera cosa positiva del loro inizio di stagione: l’approccio. E infatti, come successo alla prima contro l’AlninoLeffe, anche contro il Sassuolo, dopo i primi 20’ erano già avanti di 2 gol. Questo pomeriggio, per provare ad aggredire la partita ancora una volta, ci dovrebbe essere un Ivan Sulev in più. Con la conferma di Akarakiri, che insieme al bulgaro raggiungerà la squadra dopo l’impegno di Serie A, e la presenza ormai fissa di Grandu. Davanti ai giovani rossoblù, ecco l’Inter che in settimana ha iniziato la Youth League (la “Champions” di categoria), perdendo 3-0 contro il Real Madrid. E consumando energie. Anche il giovane Cagliari può giocarsela. (m.re.)

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