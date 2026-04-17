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Volley.
18 aprile 2026 alle 00:50

La Pan Alfieri difende il suo posto in B1F 

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La serie A3 di volley prosegue senza la Sarlux Sarroch, eliminata sabato scorso nei quarti di finale dei playoff, e il Cus Cagliari, fuori già agli ottavi. Ora il primo passo è certamente la ricerca del nuovo coach dopo i saluti a Denora Caporusso e Simeon.

Sale alla ribalta, in Sardegna, la serie B con la decima di ritorno in programma stasera. È un turno cruciale verso la salvezza per la Pan Alfieri, in B1 femminile, in trasferta a Torino contro il Volley Parella, terzultimo. La Capo d’Orso Palau difende il quinto posto, lontano dalla zona promozione. Al Pala Andreotti (ore 15) arriva il Cus Torino.

In B2 femminile inizia la fase decisiva per la Phi Volley La Maddalena, nella volata per i playoff. Oggi è in trasferta, il Viterbo non è avversario comodo, poi per le maddalenine arrivano gli scontri diretti. La Smeralda Ossi ospita il Volleyrò Roma (ore 15), il Quadrifoglio Porto Torres gioca a Roma con il Volley Friends.

In B maschile, la Vega Dolianova è in trasferta a Sora dove è attesa dall’Argos.

Serie C

Ultima giornata in C maschile, le prime quattro pensano ai playoff. Ultimo sforzo per il primo posto per il Cus Cagliari con l’Airone Tortolì, in trasferta Stella Azzurra Sestu, Time Out Olbia e Decimomannu rispettivamente con Villacidro e le retrocesse Quadrifoglio e Sandalyon. Quinto turno nei playoff della C femminile, verso la finale il Cus Cagliari, oggi con Nuoro, e l’Aquila nel match decisivo con Sarroch.

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