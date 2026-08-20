La nuova carriera di Manis comincia al Monastir 

Prosegue in modo positivo il precampionato del Monastir. La squadra di Angheleddu è reduce dal rotondo successo nell’amichevole di mercoledì contro il Villasimius e domani scenderà in campo per l’ultimo test prima della Coppa Italia. Appuntamento al Comunale alle 17.30 contro il Lanusei di Michele Filippi. Nella sfida di mercoledì la squadra biancoblù ha brillato contro i sarrabesi imponendosi 5-2. Decisive la doppietta di Aloia e le reti di Piredda, Mameli e Rossi: «Un test positivo, per noi erano i primi 90’ consecutivi in campo», parla il nuovo preparatore dei portieri biancoblù Marco Manis. L’ex giocatore del Lanusei loda l’impegno della squadra: «C’è ancora da migliorare, ma si sono viste ottime idee di gioco. Un calcio propositivo come vuole il mister».

Cresciuto nel Cagliari, Manis ha militato tra i professionisti con le maglie di Olbia, Nuorese e Melfi e in carriera vanta anche numerose presenze in Serie D. Nella scorsa stagione ha chiuso con la maglia dell’Ilvamaddalena: «Quest’estate ho deciso di smettere nonostante avessi avuto richieste. La scorsa è stata deludente a livello umano, per via di un infortunio abbastanza grave dopo pochi mesi. Ho recuperato a pieno e sono rientrato, ma avevo già scelto di ritirarmi», prosegue Manis. Qualche mese fa è arrivata la chiamata del Monastir per ricoprire il nuovo ruolo per lui inedito: «Ho da tempo un rapporto speciale con il mister Angheleddu e il vice Vignati. Sono stati loro a convincermi ad accettare il ruolo. Sono felice, mi sto trovando bene».

La squadra campidanese farà affidamento anche nella prossima stagione per la porta su Cocco e Fusco oltre agli altri giovani: «Ragazzi eccezionali che mi hanno messo a mio agio in questo nuovo percorso, ascoltano e lavorano tanto. Con la giusta determinazione sapranno essere protagonisti, alla fine il lavoro paga”, chiude il preparatore dei portieri.

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