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All’Olimpico.
13 settembre 2026 alle 01:27

La Lazio prova a scappare, il Milan la riprende con Moreira 

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Lazio 2

Milan 2

Lazio (4-3-3) : Mandas; Floriani (39’ st Lazzari), Sutalo (39’ st Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (29’ st Gudmundsson); Cancellieri (13’ st Isaksen), Noslin (13’ st Pinamonti), Zaccagni. Allenatore Gattuso.

Milan (3-4-1-2 ) : Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (1’ st Musah), Rabiot, Estupinan (1’ st Moreira); Loftus-Cheek (1’ st Pulisic), Cisse (32’ st Hutchin-

son); Ramos (40’ st Camarda). Allenatore Amorim.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 10’ Cancellieri, 39’ Noslin; nel st 20’, 22’ Moreira.

Roma. Un tempo per una, tra Lazio e Milan, che si dividono la posta in palio all’Olimpico chiudendo 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A.

Botta e risposta

Gattuso vede sfumare l’opportunità di entrare nella storia laziale diventando il primo allenatore a vincere quattro partite dall’avvio del campionato, possibilità che sembrava più che concreta dopo un primo tempo dominato da protagonista e il doppio vantaggio firmato Cancellieri e Noslin, tra il 10’ e il 39’. Mentre Amorim conserva l’imbattibilità e, dopo il pari con la Juventus, riesce ad agguantarne un altro con i cambi e un Moreira in grande spolvero, autore della doppietta che consente al Diavolo di rimanere incollato alle posizioni di testa. Le due reti in soli tre minuti, tra il 20’ e il 22’. Tutto questo in un Olimpico ancora vuoto per la protesta dei tifosi laziali, che prima del match hanno scortato la squadra dal centro sportivo di Formello a Ponte Milvio. Per Gattuso gli applausi dai tifosi Milan ai cui il tecnico laziale ha risposto con calore.

Dopo aver rimontato due reti, il Milan sfiora addirittura la vittoria. Negli ultimi minuti, però, l’arrembaggio rossonero si infrange sul muro laziale e al triplice fischio il risultato è un pareggio che consente alla Lazio di godersi la vetta in solitaria, seppur solo per poche ore, e al Milan di non perdere contatto con le posizioni di vertice.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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