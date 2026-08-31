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Gavoi.
01 settembre 2026 alle 01:00

La Giunta Sedda incontra imprese e associazioni 

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L’amministrazione comunale di Gavoi avvia una serie di quattro incontri con le associazioni del paese, per programmare il futuro della comunità.

Si parte domani, con la prima tavola rotonda delle 19,30 nella sala consiliare e dedicata alle attività produttive. Al centro del confronto la valorizzazione del tessuto produttivo e altri temi fra cui l’organizzazione della tappa di Autunno in Barbagia, dei prossimi 10 e 11 ottobre. A seguire gli appuntamenti del 7, 16 e 18 settembre, rispettivamente per le associazioni culturali, sportive e socio-assistenziali (tutti fissati per le 18.30). «Così come abbiamo elaborato il nostro programma elettorale tenendo conto dei fabbisogni della comunità - commenta la sindaca Claudia Sedda - ora diamo il via ad un’elaborazione del mandato al fianco delle associazioni locali».

Sedda e l’intera squadra di governo guardano all’obiettivo di una cooprogettazione per i prossimi mesi e il 2027: «Puntiamo – dice la prima cittadina - a fare in modo che le iniziative promosse dalle associazioni abbiamo una calendarizzazione unica, col Comune che funge da regia e supporto». All’orizzonte la sfida, più importante, «per offrire ad ogni realtà gli strumenti per attingere ad altri fondi e programmi, non solo quelli comunali - prosegue Sedda - ma anche regionali e europei». E nel guardare alla recente convenzione stipulata con Il Centro commerciale naturale (beneficiario di 35.000 euro di fondi regionali per programmare più iniziative) Sedda rilancia: «È nostra intenzione promuovere anche degli incontri sulla formazione d’impresa a Gavoi, utili a potenziare il tessuto produttivo».

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